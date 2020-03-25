Mourinho'dan yaşlılara yardım - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
25 Mart 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Mourinho'dan yaşlılara yardım

Mourinho'dan yaşlılara yardım

Mourinho'dan yaşlılara yardım

, koronavirüs salgını nedeniyle 'deki yaşlı insanların yardımına koştu.

Jose Mourinho, koronavirüs salgını nedeniyle 'deki yaşlı insanların yardımına koştu. Gıda ve sağlık paketleri hazırlayan bir derneğin faaliyetlerine katılan Portekizli menajer bu paketleri, yardıma muhtaç ailelere teslim etti.
  1. 25.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mourinho'dan yaşlılara yardım haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN