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16 Mart 2020, Pazartesi
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olan 3 puandı

Önemli olan 3 puandı

’un hocası , ateş hattında nefes aldıklarını belirtirken, 2. yarıda çok pozisyon verdiklerine dikkat çekti.

'un hocası , ateş hattında nefes aldıklarını belirtirken, 2. yarıda çok pozisyon verdiklerine dikkat çekti. Prosinecki, " olan 3 puandı. Lung gerçekten iyi kurtarışlar yaptı. Takımım oyun boyunca savaştı ve elinden geleni yaptı" dedi.
  1. 16.3.2020
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