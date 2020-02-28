Mete Kalkavan'ın Kayserispor ve Göztepe karnesi - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
28 Şubat 2020, Cuma
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Mete Kalkavan'ın Kayserispor ve Göztepe karnesi

Hes kablo - maçını yönetecek olan hakem , düdük çaldığı 309 maçta 72 kez çıkarttı. İlk kez Hes Kablo Kayserispor-Göztepe maçında düdük çalacak olan Mete Kalkavan, bugüne kadar 309 maç yönetti.

Bu maçlarda 149 kez ev sahibi takım 82 kez deplasman takımı kazandı. 78 maç ise berabere bitti. 41 yaşındaki hakemi, 1382 kez çıkarırken 72 kez de kırmızı kartına başvurdu. , bugüne kadar en çok maçı (27 kez) yönetti.

17 KEZ KAYSERİSPOR'UN MAÇINI YÖNETTİ
Pazartesi günkü maçta düdük çalacak olan Mete Kalkavan bugüne kadar Hes Kablo 'un 17 maçını yönetti. Bu maçlarda Kayserispor, 4 galibiyet 5 beraberlik 8 yenilgi aldı. Mete Kalkavan, bu maçlarda Kayserispor'a 35 sarı kart 2 gösterirken rakip takımlara ise 46 sarı kart 1 kırmızı kart çıkardı. Mete Kalkavan, son olarak Kayserispor'un geçen sezon deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçını yönetmişti.

İstanbul Bölgesi hakemi, bu sezon ilk kez Kayserispor maçı yönetecek. Mete Kalkavan'ın yönettiği Kayserispor maçları ve neticeleri şöyle:

Gençlerbirliği-Kayserispor 1-0
İY-Kayserispor 1-2
Kayserispor-Gençlerbirliği 2-3
Elazığspor-Kayserispor 0-4
Bursaspor-Kayserispor 2-1
Kayserispor-Galatasaray 1-3
Kayserispor-Fenerbahçe 0-1
Kayserispor-Sivasspor 1-1
Kayserispor-Galatasaray 1-1
Kayserispor-Fenerbahçe 4-1
Kayserispor-Kasımpaşa 2-2
Kayserispor-Osmanlıspor 1-4
Akhisarspor-Kayserispor 0-2
Antalyaspor-Kayserispor 2-1
Kayserispor-Akhisarspor 1-2
Bursaspor-Kayserispor 0-0
Y.Malatyaspor-Kayserispor 1-1

6 KEZ GÖZTEPE
41 yaşındaki hakem ekibinin 9 maçında düdük çaldı. , bu maçlarda 6 kez kazanırken 2 kez berabere kaldı ve 1 kez de mağlup oldu. Mete Kalkavan, bu maçlarda Göztepe'ye 24 sarı kart 1 kırmızı kart çıkarırken rakiplerine ise 20 sarı kart, 2 kırmızı kart gösterdi. Mete Kalkavan'ın yönettiği Göztepe maçları şunlar:

Göztepe-Elazığspor 1-0
Gaziantep-Göztepe 2-4
Y.Malatya-Göztepe 1-0
Bursaspor-Göztepe 0-0
Göztepe-Sivasspor 1-0
Göztepe-Konyaspor 3-2
Göztepe-Antalyaspor 4-1
Bursaspor-Göztepe 0-0
Ankaragücü-Göztepe 1-3

  1. 28.02.2020
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