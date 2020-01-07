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07 Ocak 2020, Salı
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'in yeni takımı oldu!

Enver Cenk Şahin'in yeni takımı Kayserispor oldu!

Barış Pınarı harekatına verdiği destekten dolayı Alman ekibi St. Pauli tarafından sözleşmesi feshedilen ve son olarak ile çalışmalarına devam eden 'in yeni takımı, ekiplerinden oldu!

Asker selamı verdiği için Almanya İkinci Ligi takımı St. Pauli'de kadro dışı kalan 'in yeni adresi oldu.

Hürriyet'in haberine göre, Barış Pınarı harekatına destek verdiği için sözleşmesi feshedilen 25 yaşındaki futbolcu, Prosinecki ile anlaşan Kayserispor'a transfer oldu. Bugün imza için Antalya'ya gidecek olan Enver, akabinde yeni takımıyla akşam idmanına çıkacak.

Enver Cenk Şahin'le yapılan anlaşmanın yarım sezonu kapsadığı öğrenildi. Genç futbolcu bir süredir 'le idmanlara çıkıyordu.

Kayserispor o dönem birçok takım gibi sosyal medya paylaşımıyla Enver Cenk Şahin'e destek olmuştu;

  1. 07.01.2020
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