Enver Cenk Şahin'in yeni takımı Kayserispor oldu!
Barış Pınarı harekatına verdiği destekten dolayı Alman ekibi St. Pauli tarafından sözleşmesi feshedilen ve son olarak Başakşehir ile çalışmalarına devam eden Enver Cenk Şahin'in yeni takımı, Süper Lig ekiplerinden Kayserispor oldu!
Asker selamı verdiği için Almanya İkinci Ligi takımı St. Pauli'de kadro dışı kalan Enver Cenk Şahin'in yeni adresi Kayserispor oldu.
Hürriyet'in haberine göre, Barış Pınarı harekatına destek verdiği için sözleşmesi feshedilen 25 yaşındaki futbolcu, Prosinecki ile anlaşan Kayserispor'a transfer oldu. Bugün imza için Antalya'ya gidecek olan Enver, akabinde yeni takımıyla akşam idmanına çıkacak.
Enver Cenk Şahin'le yapılan anlaşmanın yarım sezonu kapsadığı öğrenildi. Genç futbolcu bir süredir Başakşehir'le idmanlara çıkıyordu.
Kayserispor o dönem birçok takım gibi sosyal medya paylaşımıyla Enver Cenk Şahin'e destek olmuştu;
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Yorum
bca çok iyi adam tam pırpır sahada ayak basmadık yer bırakmıyor ve sürratli
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Sakaryalı Hüseyin hangi hocanın yanında çalıştı ve başarısı ne. Boşuna ümit beslemeyin ünal gitti diye sevindim ama şimdi keşke kalsaydı diyorum
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Yorum
GÜLHAN Yeni takımına hoş geldin ayrıca forma numaranıda çok beğendim.
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