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19 Ekim 2019, Cumartesi
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Varsa yoksa 3 puan

Varsa yoksa 3 puan

’yı ağırlayacak olan 3 puana hasret ’de , “Hemen maç kazanmak istiyoruz. Artık eleştirme değil, birlik olma zamanı” şeklinde konuştu.

'de istediği sonuçları alamayınca yönetim ve hoca değişikliğine giden , maçıyla yeni bir sayfa açmak istiyor. 'ın yerine gelen , her şeyin iyi gittiğini belirtirken, "Hemen maç kazanmak istiyoruz. Karşımızda iyi bir takım var. Küçük küçük değişiklikler yapacağız. Eksik bulduğumuz yerlerle ilgili yeni oyuncu tiplerini deneyeceğiz" dedi.

TAKIMIN GÖNLÜ KIRIK
Maça en hazır şekilde çıkmak istediklerini vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, taraftarlara da çağrıda bulundu. Aybaba, "Artık eleştirme değil, birlikte hareket etme zamanı. Seyircimizin desteğine çok ihtiyacımız var. Oyuncularımızın motivasyonları ve gönülleri biraz kırık. Bu durumu bir an önce halletmemiz lazım. İnşallah kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

  1. 19.10.2019
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