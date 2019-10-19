Varsa yoksa 3 puan
Kasımpaşa’yı ağırlayacak olan 3 puana hasret Kayseri’de Samet Aybaba, “Hemen maç kazanmak istiyoruz. Artık eleştirme değil, birlik olma zamanı” şeklinde konuştu.
Süper Lig'de istediği sonuçları alamayınca yönetim ve hoca değişikliğine giden Kayserispor, Kasımpaşa maçıyla yeni bir sayfa açmak istiyor. Hikmet Karaman'ın yerine gelen Samet Aybaba, her şeyin iyi gittiğini belirtirken, "Hemen maç kazanmak istiyoruz. Karşımızda iyi bir takım var. Küçük küçük değişiklikler yapacağız. Eksik bulduğumuz yerlerle ilgili yeni oyuncu tiplerini deneyeceğiz" dedi.
TAKIMIN GÖNLÜ KIRIK
Maça en hazır şekilde çıkmak istediklerini vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, taraftarlara da çağrıda bulundu. Aybaba, "Artık eleştirme değil, birlikte hareket etme zamanı. Seyircimizin desteğine çok ihtiyacımız var. Oyuncularımızın motivasyonları ve gönülleri biraz kırık. Bu durumu bir an önce halletmemiz lazım. İnşallah kazanmak istiyoruz" diye konuştu.
- 19.10.2019
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Daum'dan asker selamına destek
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Yorum
SAYGILAR HOCAM SELAM OLSUN SİZE DAUM HOCAM. BATILI OLUPTA BİR SİZ ANLIYORSUNUZ TÜRKİYE Yİ. BİZ DE SİZİ BİR TÜRK GİBİ GÖRÜYORUZ VE SEVİYORUZ
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Milli boksörden Ünal Karaman'a ziyaret
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Yorum
Şaban koç İnşallah aynı duyguları Ünal hocamızla Avrupa maçlarında yaşarız bacımız bıze bu duyguyu yaşattığı için kutluyorum NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
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Marcao: Terim bir hocadan fazlası
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sevdamız GS ALLAH ALLAH ya
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