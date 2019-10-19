Varsa yoksa 3 puan

Süper Lig'de istediği sonuçları alamayınca yönetim ve hoca değişikliğine giden Kayserispor, Kasımpaşa maçıyla yeni bir sayfa açmak istiyor. Hikmet Karaman'ın yerine gelen Samet Aybaba, her şeyin iyi gittiğini belirtirken, "Hemen maç kazanmak istiyoruz. Karşımızda iyi bir takım var. Küçük küçük değişiklikler yapacağız. Eksik bulduğumuz yerlerle ilgili yeni oyuncu tiplerini deneyeceğiz" dedi.

TAKIMIN GÖNLÜ KIRIK

Maça en hazır şekilde çıkmak istediklerini vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, taraftarlara da çağrıda bulundu. Aybaba, "Artık eleştirme değil, birlikte hareket etme zamanı. Seyircimizin desteğine çok ihtiyacımız var. Oyuncularımızın motivasyonları ve gönülleri biraz kırık. Bu durumu bir an önce halletmemiz lazım. İnşallah kazanmak istiyoruz" diye konuştu.