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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    'nin bileği deplasmanda bükülmüyor

    Kayseri'nin bileği deplasmanda bükülmüyor

    'in 20. haftasında Ankara'da Osmanlıspor'u 1-0 mağlup eden Kayserispor, son 6 deplasman maçında rakiplerine yenilmedi.

    Sarı-kırmızılı ekip, son 6 deplasman maçında 4 galibiyet 2 beraberlik elde ederek 14 puan toplama başarısı gösterdi. Kayserispor, dış sahada Gençlerbirliği ve Aytemiz Alanyaspor'u 2-1, Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-0 ve son maçında Osmanlıspor'u 1-0 mağlup ederken Fenerbahçe ile 3-3, Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

    Ligde deplasman mücadelesinde en son 8. haftada Kardemir Karabükspor'a 1-0 mağlup olan Kayserispor, bu müsabakadan sonra çıktığı 6 lig maçında rakiplerine galibiyet sevinci yaşatmadı. Bu sezon deplasmanlarda 2 kez mağlup olan ekibi, ligdeki diğer yenilgisini ilk haftada 4-1 'lik skorla Galatasaray karşısında almıştı.

    PUANLARI DEPLASMANDA TOPLUYOR
    Ligde 20 hafta sonunda 34 puana ulaşan Kayserispor, bu puanların 18'ini deplasmanda kazanırken, evinde oynadığı 10 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 16 puanı hanesine yazdırdı.

    Sarı-kırmızılı ekip, dış sahada topladığı 18 puanla 'de bu alanda en başarılı ekipler arasında yer alıyor.

    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:38
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