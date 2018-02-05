Süper Lig'de farklı hedefleri olan iki takımın mücadelesinde Kayserispor, Osmanlıspor'u Başkent'te 1-0 yenerek kritik bir galibiyetin altına imza attı. Sarı-kırmızılılar 12'de Yalçın'ın Mendes'i düşürmesiyle kazanılan penaltıda topun başına geçen Deniz'in golüyle ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı. İkinci yarıda beraberlik için bastıran mor-sarılılar, kalesinde de tehlikeli pozisyonlar gördü.



OSMANLI 3 MAÇTIR KAYIP

Mehmet Batdal'ın hatalı pasıyla topu önünde bulan Mendes'in şutu 59'da direkten oyun alanına döndü. 76'da yine Mendes'in şutunda Karcemarskas topu güçlükle kornere çeldi ve kalan sürede skoru koruyan Kayseri, deplasmandaki yenilmezlik serisini 6'ya yükseltti. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Osmanlı ise 6. haftada İrfan Buz'un gelmesinden sonra 17 Eylül'deki Sivas yenilgisinden beri 7 maçın ardından mağlubiyetle tanıştı.

'Hedefimize ilerliyoruz'

KAYSERİ'DE cezalı olan Teknik Direktör Sumudica'nın yerine yardımcısı Hakan Ertürk basın toplantısına katıldı. Ertürk, "Deplasmanda 18. iç sahada 16 puan topladık. Bu maç ile birlikte bir seri yakalayıp, ilk 5 içerisinde yerimizi sağlamlaştırmak için emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.