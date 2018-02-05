CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Şubat 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    ilk 5 aşkına

    <a href="/index/kayseri?id=c9663aa6-ed17-493f-b199-536357c01b88" class="" rel="tag">Kayseri</a> ilk 5 aşkına

    Ligin flaş ekibi sarı-kırmızılılar deplasmanında Deniz’in penaltı golüyle kazandı. Başkent ekibi ise ’den beri evinde ilk kez kaybederken, ateş hattına indi

    Süper Lig'de farklı hedefleri olan iki takımın mücadelesinde , Osmanlıspor'u Başkent'te 1-0 yenerek kritik bir galibiyetin altına imza attı. Sarı-kırmızılılar 12'de Yalçın'ın Mendes'i düşürmesiyle kazanılan penaltıda topun başına geçen Deniz'in golüyle ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı. İkinci yarıda beraberlik için bastıran mor-sarılılar, kalesinde de tehlikeli pozisyonlar gördü.

    OSMANLI 3 MAÇTIR KAYIP
    Mehmet Batdal'ın hatalı pasıyla topu önünde bulan Mendes'in şutu 59'da direkten oyun alanına döndü. 76'da yine Mendes'in şutunda Karcemarskas topu güçlükle kornere çeldi ve kalan sürede skoru koruyan , deplasmandaki yenilmezlik serisini 6'ya yükseltti. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Osmanlı ise 6. haftada İrfan Buz'un gelmesinden sonra 'deki Sivas yenilgisinden beri 7 maçın ardından mağlubiyetle tanıştı.

    'Hedefimize ilerliyoruz'
    'DE cezalı olan Sumudica'nın yerine yardımcısı Hakan Ertürk basın toplantısına katıldı. Ertürk, "Deplasmanda 18. iç sahada 16 puan topladık. Bu maç ile birlikte bir seri yakalayıp, ilk 5 içerisinde yerimizi sağlamlaştırmak için emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:49
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ilk 5 aşkına haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN