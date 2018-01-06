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    06 Ocak 2018, Cumartesi
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    Kayseri’nin gözdesi son Alibec

    Kayseri’nin gözdesi son Alibec
    STEAUA Bükreş'ten Brezilyalı Amorim'i kiralayan Kayserispor, şimdi de Rumen devinin golcüsüne kanca attı. Sarı-kırmızılıların sezon başında alamadığı Denis Alibec'le el sıkıştığı öğrenildi. Astra Giurgiu'da Teknik Direktörü Marius Sumudica ile şampiyonluk yaşayan 26 yaşındaki, 1.87 boyundaki genç golcü, bu sezon 19 maçta, 2 gol, 1 asistle oynadı
    1. 06 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:33
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