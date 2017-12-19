 Bedir: "Topladığımız 30 puanı taçlandırmak istiyoruz" – Fotomaç – 19 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    Bedir: "Topladığımız 30 puanı taçlandırmak istiyoruz"

    Bedir: "Topladığımız 30 puanı taçlandırmak istiyoruz"

    Kayserispor Başkanı , Süper Lig'de ilk yarının son maçı olan Evkur Yeni Malatyaspor maçını da 3 puanla kapatmak istediklerini söyledi. Bedir,5 Ocak'ta gidecekleri Antalya kampı öncesinde de ikinci yarı için hesap kitap ve takviye oyuncu konularını görüşeceklerini belirtti.

    Kayserispor'un ilk yarıda hakem hataları nedeniyle kaybettiği 6 puana karşın, 30 puan topladığını, ilk yarıyı Yeni Malatyaspor maçını da kazanarak 33 puanla taçlandırmak istediklerini söyleyen , ''Yılbaşı tatili öncesi genelde ilk yarının son maçında futbolcularda bir gevşeme olur. Herkes ara tatili dört gözle bekler. O nedenle Yeni Malatyaspor maçı öncesi gevşemeden, hesabımızı, kitabımızı yapmak, yeni hedeflere ulaşmak için bu karşılaşmayı 3 puanla kapatmak istiyoruz. Ligin son maçı sonrası lig ve kupanın hesabını yapacağız. Bizim için lig ve kupa ayrımı yok, her maçı kazanmak var. Ona göre takviyelere bakacağız. Daha sonra 5 Ocak'ta Antalya'da kampa gireceğiz'' dedi.

    ÜÇ OYUNCU SAKAT
    Kayserispor Başkanı Bedir, Yeni Malatyaspor maçı öncesi sarı kırmızılı takımda Güray, Asamoah Gyan ve Varela'nın sakat olduğunu, Beşiktaş maçı sonrası cezalı tribünler bulunduğunu belirterek, ''Yeni Malatyaspor maçı öncesi taraftar desteğine her zamankinden çok ihtiyaç duyuyoruz. Büyük taraftarımız ilk yarının son maçında bizi yalnız bırakmasın'' diye konuştu.

    1. 19 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 09:20
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