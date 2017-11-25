Kayseri’den kutlama

KAYSERİ Başkanı Erol Bedir, futbolcular Umut Bulut, Gyan ve Erkan Kaş, Öğretmenler Günü dolayısıyla öğrenci ve öğretmenler ile buluştu. Takımlarına sahip çıkma çağrısı yapan Bedir, "Belki özel şirketlerin takımları vardır ama 1 buçuk milyon nüfuslu bir şehrin Kayserispor diye bir takımı var. Tüm şehrimizin değeridir" dedi.