Kayseri’nin keyfi yerinde

Kayserispor TFF 1. Lig takımı Gazişehir Gaziantep ile yaptığı hazırlık maçını 2-1 kazandı. Kadir Has Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Kayserispor'a galibiyeti 28. dakikada Espinoza ve 56. dakikada Bia'nın attığı gollerle sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı. Gazişehir Gaziantep FK takımının tek golünü ise Özgür Özkaya kaydetti.