 Kayseri’nin keyfi yerinde – Fotomaç – 12 Kasım 2017 ;
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    12 Kasım 2017, Pazar
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    Kayseri’nin keyfi yerinde

    Kayseri’nin keyfi yerinde
    Kayserispor TFF 1. Lig takımı Gazişehir Gaziantep ile yaptığı hazırlık maçını 2-1 kazandı. Kadir Has Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Kayserispor'a galibiyeti 28. dakikada Espinoza ve 56. dakikada Bia'nın attığı gollerle sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı. Gazişehir Gaziantep FK takımının tek golünü ise Özgür Özkaya kaydetti.
    1. 12 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:09
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