 Kayseri kolej gibi – Fotomaç – 11 Kasım 2017 ;
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    11 Kasım 2017, Cumartesi
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    Kayseri kolej gibi

    Kayseri kolej gibi
    SÜPER Lig'in flaş ekibi Kayserispor'un 27 yaşındaki Senegalli orta sahası Stephane Badji, yakaladıkları bu başarının takım içinde oluşan aile ortamından kaynaklandığını vurguladı. Badji, "Performansımın üst düzeyde olmasının en büyük nedeni iyi motive olmamdan kaynaklanıyor. Bunu sağlayan ise, burada çalışan herkestir. Ayakkabılarımızı yıkayandan, en üst düzeyde çalışana kadar herkes bize yardımcı oluyor" diye konuştu.
    1. 11 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:26
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