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Kasımpaşa 5. sırada

Kasımpaşa, İstanbul derbisinde İstanbulspor’u geriden gelip yendi. Hajradinovic 2 asistle yıldızlaşırken, Paşa 43 puanla 5. sıraya yerleşti.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2024 Pazartesi 06:50
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Kasımpaşa 5. sırada

Süper Lig'de İstanbul derbisinde İstanbulspor'la Kasımpaşa kozlarını paylaştı. Ligde sonuncu durumdaki sarı-siyahlılar, 25'te Loshaj'la öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı Boğalar'ın üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Paşa, 53'te Hajradinovic'in ara pasında savunma arkasına sarkan Da Costa'yla eşitliği sağladı. 71'de bir kez daha sahne alan Hajradinovic, bu sefer Ben Ouanes'i golle buluşturdu maçtan 2-1 galip ayrıldı. Yenilmezlik serisini 2'ye taşıyan lacivert-beyazlılar, 43 puanla 5. sıraya çıktı.

UĞURLU REKOR PEŞİNDE

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, takımın puan rekorunu kırıp, Avrupa hedefini gerçekleştirmek istediğini söyledi. Uğurlu, "Daha önceki dönemimde 53 puanla kulüp tarihinin en fazla puan aldığı, en çok gol attığı, en fazla galibiyet yaşadığı, gol kralı çıkardığı ve 2 oyuncunun milli takıma gittiği sezon geçirmiştim. Rekoru kırmak istiyorum. Avrupa'ya gitmemiş bir Kasımpaşa var" dedi.

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