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Kasımpaşa Kenneth Omeruo’yu kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Nijeryalı defans oyuncusu Kenneth Omeruo’yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2023 Perşembe 18:29
Kasımpaşa Kenneth Omeruo’yu kadrosuna kattı

Kasımpaşa, 29 yaşındaki Nijeryalı savunma oyuncusu Kenneth Omeruo'yu tekrardan kadrosuna kattığını açıkladı.

Kasımpaşa, İspanya La Liga 2. Lig temsilcilerinden Leganes forması giyen 29 yaşındaki Nijeryalı savunma oyuncusu Kenneth Omeruo kadrosuna kattığını bildirdi.

Kariyerinde kiralık olarak daha önce Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ve Alanyaspor forması giyen 29 yaşındaki futbolcu, Nijerya Milli Takımı'yla 61 maçta oynarken, 1'de golü bulunuyor.

Omeruo, Süper Lig'de 2015/2016 sezonunda Kasımpaşa ile 25, 2016/2017 sezonunda Alanyaspor ile 26 ve 2017/2018 sezonundan tekrardan Kasımpaşa ile 28 maçta forma giyerken, 2 gol, 1 asist katkısı sağladı.

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