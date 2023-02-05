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Hatayspor Kasımpaşa maçı sonrası Selçuk İnan: En hüzünlü maçımdı!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Atakaş Hatayspor'a konuk oldu ve uzatma dakikalarında yediği golle sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Mücadele sonrası konuşan lacivert-beyazlıların teknik direktörü Selçuk İnan, "Teknik direktörlük kariyerimdeki en hüzünlü maç buydu diyebilirim." ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2023 Pazar 18:56
Hatayspor Kasımpaşa maçı sonrası Selçuk İnan: En hüzünlü maçımdı!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Atakaş Hatayspor'a deplasmanda son saniye frikik golüyle 1-0 yenilen Kasımpaşa'nın teknik direktörü Selçuk İnan, çok üzgün olduğunu söyledi.

İnan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularını vermiş oldukları mücadeleden dolayı tebrik etti.

Kazanmaları gereken bir maç olduğunun altını çizen İnan, oyuna istediklerini gibi başladıklarını aktardı.

Yeterince ve çok net pozisyonlar bulduklarını dile getiren İnan, "Çok üzgünüm. İsabet sağlamakta zorlandık. Neredeyse hiç isabet sağlayamadık. Bu tür deplasmanlarda bu kadar çok pozisyona girip eğer neticelendiremezseniz maalesef böyle son dakika da olsa hüzünlü bir golle buradan mağlubiyetle ayrılabilirsiniz. Futbolculuk dönemimde de bu tür çok hüzünlü maçlar oynadım kaybettim ama teknik direktörlük kariyerimdeki en hüzünlü maç buydu diyebilirim." ifadelerini kullandı.

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