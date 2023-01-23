Kasımpaşa'da ayrılık! Jeffrey Bruma Heerenveen'e transfer oldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da flaş bir ayrılık yaşandı. beIN Sports'ta yer alan habere göre Kasımpaşa forması giyen Jeffrey Bruma, Hollanda ekibi Heerenveen ile anlaşmaya vardı.

2021-22 sezonunun başında Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'ya katılan Jeffrey Bruma, İstanbul temsilcisi ile 26 karşılaşmaya çıkarken, gol veya asist katkısında bulunamamıştı. Bruma, Kasımpaşa forması ile 2.141 dakika sahada kalmıştı.

Kariyerine Chelsea altyapısında başlayan Hollandalı futbolcu, Leicester City, Hamburg, PSV Eindhoven, Wolfsburg, Schalke, Mainz gibi kulüplerin formasını da terletmişti.

Bruma, Hollanda Milli Takımı forması ile 25 karşılaşmaya çıkarken 1 gol kaydetti.



