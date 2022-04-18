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Son dakika spor haberleri: Kasımpaşalı Muleka Süper Lig'i sallıyor! 9 maçta 9 gol

Son dakika spor haberleri... Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'ya devre arası transfer döneminde katılan Kongolu futbolcu Jackson Muleka, çıktığı 9 karşılaşmada 9 gole imzasını atarak dikkat çeken bir performans sergiledi.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 13:53
Son dakika spor haberleri: Kasımpaşalı Muleka Süper Lig'i sallıyor! 9 maçta 9 gol

Kasımpaşa'nın Demokratik Kongolu futbolcusu Jackson Muleka, attığı gollerle adından söz ettiriyor. Ara transfer döneminde Belçika ekibi Standard Liege'den sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya dahil edilen 22 yaşındaki santrfor, kısa sürede sergilediği performansla lacivert-beyazlı takıma önemli katkı sağladı.

Jackson Muleka, Kasımpaşa'da çıktığı 9 karşılaşmada 9 gol kaydetti. Demokratik Kongolu santrfor, lacivert-beyazlı formayı giydiği 9 lig maçının 7'sinde gol sevinci yaşadı.

Göztepe ile Adana Demirspor müsabakalarında 2'şer gol atan Muleka, Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK ve VavaCars Fatih Karagümrük maçlarında ise birer kez fileleri havalandırdı.

Söz konusu 9 golün 3'ünü kafa vuruşuyla atan Jackson Muleka, 6'sını ise ayakla kaydetti.

KARİYERİNE TP MAZEMBE'DE BAŞLADI

Jackson Muleka, 4 Ekim 1999'da ülkesinin üçüncü büyük kenti Lubumbashi'de dünyaya geldi. Katumbi Futbol Akademisi'nden yetişen 22 yaşındaki futbolcu, profesyonel kariyerine ise 2017'de doğduğu kentin takımı TP Mazembe'de adım attı. TP Mazembe'de çıktığı 85 maçta attığı 57 golle Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Muleka, 2020'de Standard Liege'e transfer oldu.

STANDARD LIEGE'DE 15 GOL

Jackson Muleka, ilk yurt dışı deneyimini yaşadığı Standard Liege'deki kariyerine istediği başlangıcı yapamadı. 2020-2021 sezonu başında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre forma giyemeyen Muleka, ligin son bölümüne doğru toparlandı ve takımına gol yollarında önemli katkı sağladı. Demokratik Kongolu oyuncu, ilk sezonunda tüm kulvarlarda çıktığı 33 maçta 12 gole imza attı.

Bu sezon ise Standard Liege formasıyla tüm organizasyonlarda 21 müsabakaya çıkan ve 3 kez fileleri havalandırabilen Jackson Muleka, ara transfer döneminde Kasımpaşa'ya kiralandı.

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