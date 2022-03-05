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Göztepe - Kasımpaşa: 2-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'de düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Kasımpaşa, deplasmanda Göztepe'yi 3-2 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı. Lacivert-beyazlılara üç puanı getiren golleri Jackson Muleka (2) ve Umut Bozok kaydetti.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2022 Cumartesi 18:04 Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2022 Cumartesi 18:06
Göztepe - Kasımpaşa: 2-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 28. haftasında Göztepe ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Alt sıraları yakından ilgilendiren mücadeleyi konuk ekip Kasımpaşa 3-2 kazanarak çok kritik bir galibiyete imza attı.

Lacivert-beyazlılarda 6 ve 48'de sahne alan Jackson Muleka galibiyetin mimarı olurken, diğer gol 79'da Umut Bozok'tan geldi. İzmir ekibinin gollerini ise 7'de Franco Di Santo ile 81'de Cherif Ndiaye kaydetti.

Ligde 4 maç sonra kazanan Kasımpaşa bu sonuçla puanını 32'ye yükseltip maç fazlasıyla 14. sıraya tırmandı.

Üst üste 5. mağlubiyetini alan 17. sıradaki Göztepe ise 27 puanda kaldı.

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