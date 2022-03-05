Göztepe - Kasımpaşa: 2-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 28. haftasında Göztepe ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Alt sıraları yakından ilgilendiren mücadeleyi konuk ekip Kasımpaşa 3-2 kazanarak çok kritik bir galibiyete imza attı.

Lacivert-beyazlılarda 6 ve 48'de sahne alan Jackson Muleka galibiyetin mimarı olurken, diğer gol 79'da Umut Bozok'tan geldi. İzmir ekibinin gollerini ise 7'de Franco Di Santo ile 81'de Cherif Ndiaye kaydetti.

Ligde 4 maç sonra kazanan Kasımpaşa bu sonuçla puanını 32'ye yükseltip maç fazlasıyla 14. sıraya tırmandı.

Üst üste 5. mağlubiyetini alan 17. sıradaki Göztepe ise 27 puanda kaldı.