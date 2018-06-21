Özgür Çek Kasımpaşa’ya imza attı – Fotomaç – 21 Haziran 2018
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HEPSİ
    21 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 RUSYA
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    ’ya imza attı

    Özgür Çek Kasımpaşa’ya imza attı
    Ç.'nin yollarını ayırdığı , 'ya transfer oldu. Paşa'nın tesislerinde düzenlenen imza töreninde tecrübeli sol bek, 2 yıllık imza attı. 27 yaşındaki futbolcu geçen sezon 1. Lig'de şampiyon olan Rize'de 21 maçta 3 golle oynamıştı.
    1. 21.6.2018
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