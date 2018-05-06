Trezeguet şov – Fotomaç – 06 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Mayıs 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Trezeguet şov

    Trezeguet şov
    'un kendi saha ve seyircisi önünde 'yı ağırladığı maçta konuk ekibin farklı galibiyetinde başrolü Trezeguet oynadı. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu dün akşam 2 gol atarken, 3 de asist yaparak; takımının attığı 5 golün tamamında direkt olarak pay sahibi oldu. Mbaye Diagne (2) ve Mensah'ın attığı gollerle son pası veren isim olan Trezeguet, takımını 2-1 ve 4-2 öne geçiren golleri de filelere yollayan oyuncu oldu. Mısırlı yıldız, 2014-15 sezonundan bu yana Kasımpaşa formasıyla en çok katkı yapan futbolcu olmayı başardı.
    1. 6.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Trezeguet şov haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN