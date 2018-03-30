Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    , hazırlıklarını sürdürdü

    Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürdü

    ’in 27. haftasında , deplasmanda karşılaşacağı maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    , 'in 27. haftasında 1 Nisan Pazar günü 13.30'da deplasmanda mücadele edeceği karşılaşması hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Teknik Direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma çalışmalarıyla başladı. Pas ve 5'e 2 top kapma yapan lacivert-beyazlı ekip, pas-şut antrenmanı ile idmanı noktaladı.
    Kasımpaşa, Göztepe maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Lacivert-beyazlılar, antrenman sonrası havayolu ile 'e hareket ederek, kamp yapacağı otele geçecek.
    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:23
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