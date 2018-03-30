Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürdü
Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda karşılaşacağı Göztepe maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kasımpaşa, Göztepe maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Lacivert-beyazlılar, antrenman sonrası havayolu ile İzmir'e hareket ederek, kamp yapacağı otele geçecek.
- 30 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 15:23
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8 finalin ilki!
Toplam 9
Yorum
DOĞRAMAYA DEVAM İLK YARIDAKİ KAYSERİ MAÇINDA CEZA ALANINDA KAYSERİLİ JOHSENİN AŞİL TENDONUNU BİÇTİ KIRMIZI KART VE PENALTI HAKEM DOĞRADI AZİZ NERDEYDİN
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8 finalin ilki!
Toplam 9
Yorum
orçun inşallah kalan sekizi göremezsin kayseri son maçın olur
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Yıldırım'ın 'Mega proje'sini açıklıyoruz
Toplam 7
Yorum
aslan aykut hoca gençleri süper yetenekleri harcadı. oynatsa hep klüp kazanacaktı hemde puan kazanacaktı. proje senin olsun. istemiyoruz.
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