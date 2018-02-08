Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.
Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Son olarak Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-0 mağlup eden lacivert-beyazlılar, ligin ikinci yarısında oynadığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve bir mağlubiyetle 6 puan aldı.
Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa, karşılaşma öncesinde topladığı 25 puanla 11. sırada bulunuyor.
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Kasımpaşa 3-2 galip tamamlamıştı.
Kasımpaşa'da David Pavelka, Veysel Sarı ve Strahil Popov sarı-kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular Evkur Yeni Malatyaspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak Galatasaray maçında forma giyemeyecek.
- 08 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 09:46
-
Akigo tarih yazdı
Toplam 3
Yorum
Egeli Tebrikler Akhisara bir kasaba takımı olarak 6 sezondur süperligde varsınız kupadada iyi yere geldiniz
-
''G.Saray yenilgiyi asla kabul etmez!''
Toplam 4
Yorum
gsssssssss eski yönetimi kötülemekten baska ıcraatın olmadı daha 5 kurusunuz yok yonetımi aldınız sanane fenerden sankı 10 puan farkla lıderızde
-
Beşiktaş-Fenerbahçe maçları ne zaman?
Toplam 3
Yorum
UZMAN DR BİDAHA HAKEMLER GEREKTİĞİ ZAMANDA KIRMIZI KARTINI VERSİN ÖRNEK PEPENİN JOHSENNE DİRSEĞİNİ ONDAN SONRA BEŞİKTAŞIN VERİLMEYEN GOLÜNÜ PENALTISI
Kasımpaşa, Malatya deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.