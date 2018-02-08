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    08 Şubat 2018, Perşembe
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    , deplasmanında

    Kasımpaşa, Malatya deplasmanında

    , 'in 21. haftasında yarın deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

    Yeni Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

    Son olarak Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-0 mağlup eden lacivert-beyazlılar, ligin ikinci yarısında oynadığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve bir mağlubiyetle 6 puan aldı.

    Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki , karşılaşma öncesinde topladığı 25 puanla 11. sırada bulunuyor.

    İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Kasımpaşa 3-2 galip tamamlamıştı.

    Kasımpaşa'da David Pavelka, Veysel Sarı ve Strahil Popov sarı-kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular Evkur Yeni Malatyaspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

    1. 08 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:46
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