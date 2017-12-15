Kasımpaşa, Ankara deplasmanında
Kasımpaşa, Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.
Ligde oynadığı son 2 karşılaşmada sırasıyla Fenerbahçe ve Trabzonspor'a mağlup olan lacivert-beyazlılar, Gençlerbirliği karşısında kazanmak istiyor.
Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa, Gençlerbirliği maçı öncesinde geride kalan 15 haftada topladığı 18 puanla 11. sırada bulunuyor.
Ümit Özat'ın bu sezon ikinci kez göreve geldiği Gençlerbirliği ise ligde oynadığı son 2 karşılaşmada 4 puan topladı. Ankara temsilcisi, 12 puanla 17. basamakta yer alıyor.
Gençlerbirliği ile Kasımpaşa arasında yarın saat 14.00'te Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.
Kasımpaşa'da uzun süren sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Fode Koita'nın dışında eksik oyuncu bulunmuyor.
- 15 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:24
-
Pepe-Ronaldo takası olabilir!
Toplam 7
Yorum
bjk anlamadan etmeden yazarsan olacağı bu.f ikret ormanın pepe burda mutlu ama işin şakası ronaldo ile takas edebiliriz dediği yazıyı bul önce
-
Transferler bu havayı bozar mı?
Toplam 1
Yorum
GENÇFB Neyse bugun gündem boş bi istifa ette nesemizi bulalım sonra dönersin geri
-
Büyük şok! İşte Fener'in son saniye hatası! / İZLEYİN
Toplam 2
Yorum
adalet Obradoviçin Sulukas aşkı.İki tane maçı Sulukas yüzünden kaybettik.Forma adaletli dağıtılmıyor.Kötüyse değiştireceksin.Bu sene koç iyi değil.
Kasımpaşa, Ankara deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.