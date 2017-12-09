 Özdeş: Bireysel hatalar pahalıya mal oldu – Fotomaç – 09 Aralık 2017 ;
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    09 Aralık 2017, Cumartesi
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    Özdeş: Bireysel hatalar pahalıya mal oldu

    Özdeş: Bireysel hatalar pahalıya mal oldu

    Trabzonspor’a sahasında 3-0 mağlup olan ’da Teknik Direktör , bireysel hataların kendileri için pahalıya mal olduğunu söyledi.

    Teknik Direktörü , 3-0 kaybettikleri Trabzonspor karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. 3-0 kaybettiklerini belirten Kemal Özdeş, "İlk yarıda farklı bir oyun vardı. 20-25 dakika takımım daha doğru oynadı. Pozisyon üretemesek de rakibin etkinliğini azalttık. 25. dakikadan sonra geriden oyun kurma çabamız baskıyla karşılık buldu. Kaybettiğimiz toplarda rakip etkili olamadı ancak ilk yarının son dakikasında yapılan bireysel hata pahalıya mal oldu ve oyunun şeklini değiştirdi. İkinci yarıda çok fazla pozisyon vermesek de pozisyon bulamadık. Oyunun 89. dakikasına kadar gol atmak için risk aldık. En büyük risk Trabzonspor'un topu kaptıktan sonra etkili olmasıydı. 89. dakikada gol atabileceğimiz bir fırsat bulduk ancak sonrasında 2-0 oldu. Bugün bireysel hata yapmak pahalıya mal oldu. Her maçı kazanmak istiyorduk. Önümüzde 2 maçımız var. Bunları kazanarak çıkış sağlayabileceğimizi düşünüyorum. Önümüzde Gençlerbirliği maçı var. Önümüzdeki 2 maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.
    1. 09 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:55
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