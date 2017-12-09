Özdeş: Bireysel hatalar pahalıya mal oldu
Trabzonspor’a sahasında 3-0 mağlup olan Kasımpaşa’da Teknik Direktör Kemal Özdeş, bireysel hataların kendileri için pahalıya mal olduğunu söyledi.
- 09 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:55
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Tudor diken üstünde
Toplam 4
Yorum
Düsseldorf'lu Basın ve idare heyetiyle bu kadar yıpratılan bir TD,, nasıl dogru düşünebilir, faydalı olabilirki ? Yazik ettiler adamada, KarabükSpor'ada.
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Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'ye yanıt
Toplam 82
Yorum
hakan vardar ovasında halaya durmasaydın sende avrupa da olsaydın da seninle de gurur duysaydık bizden başkası var mı şu an ülkeyi temsil eden
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Süper Lig'e dönüyor!..
Toplam 21
Yorum
Düsseldorf'lu Fb kongre üyesiyse,, "ÇIKARIRIZ" diye mesaj gönderirler, O'da GELMEZ !
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