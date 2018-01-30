Karabükspor en kötü sezonunu yaşıyor

Süper Lig'e ilk defa 1993-1994 sezonunda yükselen ve aynı sezon sonunda alt lige düşen Kardemir Karabükspor, 3 yılın ardından 1997-1998'de yeniden Süper Lig'e çıktı.

1998-1999 sezonu sonunda bir kez daha küme düşen ve bu defa tam 10 yıl yeniden Süper Lig'e çıkmayı bekleyen Kardemir Karabükspor, 2010-2011 sezonunda bu hayaline kavuştu.

Üst üste 5 sezon Süper Lig'de kalmayı başaran ve bu dönem içinde tarihinde ilk defa UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösteren Karadeniz temsilcisi, 2015-2016 sezonunda 3. defa bir alt lige düştü.

Bir sezon sonra 4. defa Süper Lig'e yükselen Kardemir Karabükspor, geçen sezonu 11. sırada tamamlamayı başardı.

Süper Lig'e bu sezon "ilk 10 takım içinde olma" hedefiyle başlayan ancak ilk 3 haftanın sonunda sportif başarısızlığın yanında ekonomik sıkıntılar da çekmeye başlayan Karabükspor, ligin dibine demir attı.



19 maçta 3 teknik adam

Teknik direktör Erkan Sözeri ile sezona başlayan Karabükspor, 6. hafta sonunda Avustralyalı teknik adam Tony Popovic'i takımın başına getirdi. 15. haftadan itibaren yoluna Levent Açıkgöz ile devam eden Kardemir Karabükspor, kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut ve yönetiminin istifasının ardından yönetim değişikliğine de gitti. Daha sonra yapılan olağanüstü genel kurulda, kulüp başkanlığına Ziya Ünsal seçildi.



Bu sezon 20 oyuncusuyla yollar ayrıldı

Sezon öncesinde Abdou Razack Traore, Iasmin Latovlevici, Dejan Lazarevic, Ermin Zec, Elvis Kokalovic ve Vladimir Rodic gibi tecrübeli oyuncularla yollarını ayıran Karabük ekibi, devre arası transfer döneminde ise maddi sıkıntıların da etkisiyle Andre Poko, Paul Papp, Gabriel Torje, Mustapha Yatabare, Gheorghe Teodor Grozav, Yevgen Seleznov, Ceyhun Gülselam, Barış Başdaş, Cristian Tanase, İlhan Depe, Dany Nounkeu, Valerica Gaman, Ahmet Şahin ve Serdar Deliktaş'ı da başka takımlara kaptırdı.



Ligde son 11 maçı da kazanamadı

Bu sezon ligin 2. haftasında Medipol Başakşehir'i 3-1 ve 8. haftasında Kayserispor'u 1-0 yenen Kardemir Karabükspor, daha sonra üst üste oynadığı 11 karşılaşmadan da galibiyet alamadı.

Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor ve Trabzonspor'dan birer puan alabilen Karabükspor, 14 maçla ligin en çok kaybeden ve 14 golle de en az gol atan takımı konumunda bulunuyor.

Bu sezon deplasmanda hiç kazanamayan Karabük temsilcisi, topladığı 9 puanla ligin 18. sırasında yer alıyor.

Kardemir Karabükspor Kulüp Başkanı Ziya Ünsal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın bu kentin dışarıya açılan yüzü olduğunu, olmazsa olmazları arasında yer aldığını söyledi.

Bu zor sürecin geçici olduğunu anlatan Ünsal, "Zor bir süreçten geçiyoruz ancak Karabük bunu atlatacak yapıya sahiptir. Karabükspor bu süreci atlatarak hak ettiği yerde olacaktır. Herkes taşın altına elini koymaya başladı, bu çığ gibi daha çok büyüyecektir. Biliyorsunuz göreve geleli çok olmadı. Kulübü ekonomik açıdan rahatlamak için çalışmalara başladık. Maliyeti yüksek oyuncularla yollarımız ayrıldı. Bunların yerine bütçemize uygun 5'i yabancı 11 oyuncuyu kadromuza kattık. Transfer dönemi bitene kadar çalışmalarımız devam edecek. Oyuncularımız sahaya çıkıp yüreklerini ortaya koyuyorlar. Destek olan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.