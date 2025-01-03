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Haberler Kadın Basketbol Ligi Kadınlar basketbolda derbi heyecanı

Kadınlar basketbolda derbi heyecanı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Galatasaray yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Kadın Basketbol Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2025 Cuma 13:02
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Kadınlar basketbolda derbi heyecanı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Bu hafta Galatasaray yarın saat 18.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda Fenerbahçe ile mücadele edecek. Ligde sarı-lacivertliler oynadığı 12 karşılaşmadan da galip ayrıldı ve liderlik koltuğunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılar ise 11 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ikinci sırada yer alıyor.

Ligin ilk yarısında Ataşehir'de oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 82-73'lük skorla kazanmıştı.

İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM

Bu sezon ligde Fenerbahçe 80.3 sayı, 30.7 ribaund ve 24.2 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Galatasaray ise 76.8 sayı, 37.3 ribaund ve 21.6 asist ortalamalarıyla oynuyor. Sarı-lacivertlilerde Emma Meesseman 17.0 sayı ortalamasıyla takımını sırtlarken, sarı-kırmızılılarda da Brianna Fraser 17.5 sayı ortalamasıyla oynayarak katkıda bulunuyor.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Kerem Baki, Turgut Işık ve Mehmet Burak Anlatıcı hakem 3'lüsü yönetecek.

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