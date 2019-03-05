Salihlili judocu Hilal Öztürk, Avrupa şampiyonu oldu
Antalya’da gerçekleştirilen Uluslararası 26'ncı Nazım Canca Ümitler Avrupa Kupası'nda +70 kilogramda milli forma ile mücadele eden Salihlili Judocu Hilal Öztürk, rakiplerini dize getirerek altın madalyanın sahibi oldu.
Salihlili milli judocular Hilal Öztürk, Aysun Ağdeve ve Duygu Dirgen'in 26. Nazım Canca Ümitler Avrupa Kupası'nda madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attığını belirten Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda "Judocularımız milli formamız ile şehrimizin göğsünü kabarttı. Şampiyonlarımızın alınlarından öpüyorum. İnşallah Salihli'den daha çok şampiyonlarımız çıkacak. Sporcularımızın bu başarıyı elde etmesinde büyük pay sahibi olan Antrenörlerimiz Oktay Ayaz, Özlem Akın Ayaz ve Namet Gülmez'i kutluyorum" dedi.
- 05.03.2019
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hagi10 kafa vururken gözlerini kapatmasa gelen 2 top gol olcak
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hagi10 sezonun sonunda diagneyii araplara 15 e satarız her türlü. belhanda fegholi fernando onlarıda satarız. iyi bütçe oluşturur 7 8 adam alırız
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