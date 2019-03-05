Salihlili judocu Hilal Öztürk, Avrupa şampiyonu oldu – Fotomaç – 05 Mart 2019
05 Mart 2019, Salı
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Salihlili judocu , Avrupa şampiyonu oldu

Salihlili judocu Hilal Öztürk, Avrupa şampiyonu oldu

’da gerçekleştirilen Uluslararası 26'ncı 'nda +70 kilogramda milli forma ile mücadele eden Salihlili Judocu , rakiplerini dize getirerek sahibi oldu.

Uluslararası 26'ncı 16 ülkeden 495 kadın ve erkek sporcunun katılımı ile 'da Kemer Göynük Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Şampiyonaya katılan 'nın başarılı judocusu , +70 kilogramda tüm rakiplerini yenerek Avrupa Şampiyonu olup sahibi oldu. Aynı şampiyonada Salihli Belediyespor Judo Takımı'ndan 40 kilogramda ve Salihli Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu +70 kilogramda Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazanıp, Avrupa Kupası'nda kürsüye çıktı.

Salihlili milli judocular Hilal Öztürk, Aysun Ağdeve ve Duygu Dirgen'in 26. Nazım Canca Ümitler Avrupa Kupası'nda madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attığını belirten Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda "Judocularımız milli formamız ile şehrimizin göğsünü kabarttı. Şampiyonlarımızın alınlarından öpüyorum. İnşallah Salihli'den daha çok şampiyonlarımız çıkacak. Sporcularımızın bu başarıyı elde etmesinde büyük pay sahibi olan Antrenörlerimiz Oktay Ayaz, Özlem Akın Ayaz ve Namet Gülmez'i kutluyorum" dedi.
  1. 05.03.2019
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