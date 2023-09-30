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Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası heyecanı start aldı!

Son dakika spor haberleri... 52. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası Belçika'da başladı. Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen yaptığı açıklamada, "İnşallah bu takım ilk 12 içinde yer alacak ve olimpiyat kotasını alacak" ifadelerini kullandı.

Jimnastik Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 14:43
Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası heyecanı start aldı!

Belçika'da düzenlenen 52. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası takım elemeleriyle başladı.

Antwerp kentindeki Spor Sarayı Salonu'nda düzenlenen organizasyonun takım elemelerinde, Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, Adem Asil, Mehmet Ayberk Koşak, Kerem Şener ve Emre Dodanlı'dan oluşan Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, genel tasnifte; yer, kulplu beygir, halka, atlama masası, paralel bar ve barfikste serilerini sundu.

Altı alette toplam 247.692 puan alan milli takım, ilk grubu ikinci sırada tamamladı. Milli takımın, olimpiyat ve genel tasnif finallerine kalma durumu yarın sabah seansının ardından belli olacak.

İki günün sonunda ilk 12 takım olimpiyatlara, ilk 8 takım ise organizasyonun genel tasnif finallerine kalacak.

"BEN HAYATIMDA BÖYLE BİR STRESLİ YARIŞMA GÖRMEDİM"

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sporcuların takım olarak iyi yarıştığını söyledi.

Sporcuları, antrenörleri ve teknik heyetiyle gurur duyduğunu belirten Çelen, "Cimnastik her ne kadar bireysel bir spor görünse de takım sporudur. O yüzden tüm ülkeler, takıma çok ciddi yatırımlar yapıyor. İnşallah bu takım ilk 12 içinde yer alacak ve olimpiyat kotasını alacak diye ümit ediyorum. Ben hayatımda böyle bir stresli yarışma görmedim. İnşallah takım kotasını alırız. Burada tüm ülkelerin hedefi olimpiyat kotası almak." diye konuştu.

"BUGÜN GÖREVİMİZİ YAPTIK"

Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı Başantrenörü Yılmaz Göktekin de yarışmaların güzel geçtiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl bizim motivasyonumuz tamamen takımın olimpiyat kotası alması üzerine. Tüm ülkeler burada takım olarak olimpiyat kotası almak için mücadele veriyor. Bu takımı oluştururken birinci hedefimiz buydu. Sporcularımızın hepsi görevini çok iyi yaptı. Onlarla gurur duyuyorum. Döktükleri her ter damlası mücadele hırsının bir göstergesiydi. Bugün görevimizi yaptık. Şimdi diğer ülkeleri bekleyeceğiz. Ben ümit ediyorum ki bu sonuç bizi olimpiyatlara taşıyacak. İnşallah olimpiyatlara takım olarak gideceğiz."

Göktekin, kendilerine her zaman destek veren başta Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak olmak üzere, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, federasyon yetkilileri, antrenör ekibi ve cimnastik ailesine teşekkür etti.

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