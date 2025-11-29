CANLI İZLE🔴Milan - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Milan - Lazio maçını takip etmek için TIKLA!

29 Kasım 2025 tarihinde oynanacak Milan - Lazio maçı, Serie A'da haftanın en kritik mücadelelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Ligde üst sıraları hedefleyen iki takım, San Siro'da kozlarını paylaşacak. Geçtiğimiz hafta büyük derbiyi kazanarak moral bulan Milan, taraftarı önünde kazanıp zirveye yükselme ihtimalini korumak istiyor. Kırmızı-siyahlılar bu sezon iç sahada etkileyici bir performans sergilerken, hücum hattı formunun zirvesinde. Lazio cephesinde ise son haftalarda toparlanan bir performans var. Lecce karşısında alınan galibiyet, takımda özgüven yarattı. Başkent temsilcisi bu zorlu deplasmanda sürpriz peşinde olacak. Futbolseverler "Milan - Lazio maçı hangi kanalda?", "Maç saat kaçta başlayacak?", "Canlı izleme linki var mı?" sorularına yanıt arıyor.

MILAN - LAZIO MAÇI NE ZAMAN?

Milan-Lazio maçı, 29 Kasım Cumartesi günü (bugün) oynanacak.

MILAN - LAZIO MAÇI SAAT KAÇTA?

Milan-Lazio maçı, saat 22:45'te başlayacak.

MİLAN-LAZİO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Milan ve Lazio, karşı karşıya geleceği İtalya Serie A maçı, Milano'da, Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak.

AC MILAN - LAZIO ROME MAÇI HANGİ KANALDA?

Milan ile Lazio arasındaki İtalya Serie A maçı, S Sport Plus, S Sport 2 kanal(lar)ından izlenebilecek.

SERIE A MILAN-LAZIO MAÇI NASIL İZLENİR?

AC Milan-Lazio Rome maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

AC Milan'ın muhtemel ilk 11'i: Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi, Leao, Nkunku

Lazio'nun muhtemel ilk 11'i: Provedel, Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini, Guendouzi, Vecino, Basic, Isaksen, Dia, Zaccagni

