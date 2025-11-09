CANLI SKOR ANA SAYFA
Atalanta-Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Atalanta-Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 11. haftasında Atalanta ile Sassuolo karşı karşıya gelecek. 13 puanla 12. sırada yer alan Ivan Juric'in öğrencileri, evinde oynayacağı maçta kazanmayı hedefliyor. Aynı puanla 13 sırada bulunan Fabio Grosso yönetimindeki deplasman takımı ise zorlu maçta 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Futbolseverler merakla, "Atalanta-Sassuolo maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Atalanta-Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2025 Pazar 13:27
Atalanta-Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Atalanta-Sassuolo maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'nın 11. haftasında heyecan Bergamo'ya taşınıyor. Atalanta, taraftarı önünde Sassuolo'yu ağırlayacak ve ligde 3 puanla buluşarak sıralamadaki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Ivan Juric yönetimindeki ev sahibi ekip, 13 puanla 12. sırada yer alıyor ve sahadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Deplasmanda mücadele edecek Fabio Grosso önderliğindeki Sassuolo ise aynı puanla 13. sırada bulunuyor ve zorlu maçta kazanarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Futbolseverler, "Atalanta-Sassuolo maçı canlı izle" konusunu merak ediyor. Peki, Atalanta-Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm detaylar…

ATALANTA-SASSUOLO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'nın 11. haftasında oynanacak Atalanta-Sassuolo maçı 9 Kasım Pazar günü saat 14.30'da başlayacak. New Balance Arena'da oynanacak karşılaşma S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

