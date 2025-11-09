Atalanta-Sassuolo maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'nın 11. haftasında heyecan Bergamo'ya taşınıyor. Atalanta, taraftarı önünde Sassuolo'yu ağırlayacak ve ligde 3 puanla buluşarak sıralamadaki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Ivan Juric yönetimindeki ev sahibi ekip, 13 puanla 12. sırada yer alıyor ve sahadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Deplasmanda mücadele edecek Fabio Grosso önderliğindeki Sassuolo ise aynı puanla 13. sırada bulunuyor ve zorlu maçta kazanarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Futbolseverler, "Atalanta-Sassuolo maçı canlı izle" konusunu merak ediyor. Peki, Atalanta-Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm detaylar…

ATALANTA-SASSUOLO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'nın 11. haftasında oynanacak Atalanta-Sassuolo maçı 9 Kasım Pazar günü saat 14.30'da başlayacak. New Balance Arena'da oynanacak karşılaşma S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.