Sassuolo-Genoa maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sassuolo-Genoa maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 10. haftasında Sassuolo ile Genoa karşı karşıya gelecek. Fabio Grosso yönetiminde üst üste 2. galibiyetini almayı amaçlayan ev sahibi takım, puanını 16'ya çıkartmayı hedefliyor. Beklenmedik mağlubiyetlerin ardından ligin son sırasına demir atan Patrick Vieira'nın öğrencileri ise zorlu deplasmanda kötü gidişe dur demek istiyor. Futbolseverler özellikle, "Sassuolo-Genoa maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Sassuolo-Genoa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2025 Pazartesi 13:20
Sassuolo-Genoa maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sassuolo-Genoa maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'nın 10. haftasında gözler Sassuolo ile Genoa arasında oynanacak mücadeleye çevrildi. Fabio Grosso önderliğinde çıkışa geçmek isteyen Sassuolo, yakaladığı ivmeyi sürdürüp üst üste ikinci kez sahadan zaferle ayrılmanın peşinde. Yeşil-siyahlılar, alacakları 3 puanla birlikte puan hanelerini 16'ya yükselterek orta sıralardaki konumlarını sağlamlaştırmayı hedefliyor. Patrick Vieira'nın çalıştırdığı Genoa ise sezon başında planladığı noktadan oldukça uzakta yer alıyor. Beklenmedik mağlubiyetlerle ligin dibine yerleşen kırmızı-lacivertli ekip, bu zorlu deplasmanda kayıplara artık dur diyerek çıkış ateşini yakmak istiyor. Peki, Sassuolo-Genoa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SASSUOLO-GENOA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'nın 10. haftasında oynanacak Sassuolo-Genoa maçı 3 Kasım Pazartesi günü saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

