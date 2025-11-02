CANLI SKOR ANA SAYFA
Hellas Verona - Inter maçı detayları | Hellas Verona - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Hellas Verona - Inter maçı detayları | Hellas Verona - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'da nefes kesen zirve yarışı devam ediyor. 10. haftaya girerken henüz galibiyeti bulunmayan ev sahibi takım, tek mağlubiyetli ve 18 puanlı Inter ile kozlarını paylaşacak. Hellas Verona küme hattından uzaklaşmak için sahaya çıkarken konuk ekip ise zirveye yerleşme şansını değerlendirecek. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve merak edilenleri sizler için derledik.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2025 Pazar 09:27
Hellas Verona - Inter maçı detayları | Hellas Verona - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Hellas Verona - Inter maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Hellas Verona, İtalya Serie A'nın 10. haftasında Inter'i konuk edecek. Zorlu karşılaşmada taraftar desteğini arkasına alarak sürpriz arayacak olan ev sahibi ekip, hem ilk galibiyetini almak hem de küme hattından uzaklaşmak için savaş verecek. Inter ise konuk olduğu Hellas Verona karşısında 3 puan alarak ligdeki yerini sağlamlaştırmanın peşinde. Peki Hellas Verona - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Hellas Verona - Inter MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hellas Verona - Inter maçı 2 Kasım Pazar günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 14.30'da başlayacak.

Hellas Verona - Inter MAÇI HANGİ KANALDA?

Hellas Verona - Inter maçı S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

