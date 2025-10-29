CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler İtalya Serie A Inter 3-0 Fiorentina | MAÇ SONUCU (ÖZET)

Inter 3-0 Fiorentina | MAÇ SONUCU (ÖZET)

İtalya Serie A'nın 9. haftasında Inter, sahasında Fiorentina'yı 3-0 yendi. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, mücadeleyi iki gol ile tamamladı. İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2025 Perşembe 00:45
İtalya Serie A'da şampiyonluk yarışı tüm heyecanıyla devam ederken Inter, sahasında Fiorentina'yı konuk etti. İlk yarısı golsüz geçen mücadelede ev sahibi takım, gol kilidini ikinci yarıda milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ile açtı. 66'ncı dakikada ceza sahası dışından Fiorentina ağlarını sarsan yıldız orta saha, tribünler tarafından ayakta alkışlandı.

71'inci dakikada Petar Sucic'in kaydettiği gol ile fark 2'ye çıktı. Skoru belirleyen gol ise 88'inci dakikada kullandığı penaltıyı gole çeviren Hakan'dan geldi ve Inter, sahasında Fiorentina'yı 3-0 mağlup etti.

Bu sonuç ile birlikte 18 puan yükselen lacivert-siyahlılar, zirve yarışında 3'üncü sıradaki yerini aldı.

İŞTE HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN GOLLERİ

