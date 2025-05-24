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Haberler İtalya Serie A Milan - Monza maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Milan - Monza maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Milan ile Monza 38. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Milan - Monza maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2025 Cumartesi 11:07
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Milan - Monza maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Milan - Monza maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Milan ile Monza karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Milan - Monza maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MILAN - MONZA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Milan - Monza maçı 24 Mayıs Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma Exxen, S Sport Plus ve S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MILAN - MONZA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Milan: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Musah, Loftus-Cheek, Reijnders, Jimenez; Pulisic, Jovic, Leao

Monza: Pizzignacco; Pedro Pereira, Brorsson, Caldirola; Birindelli, Castrovilli, Bianco, Akpa Akpro, Kyriakopoulos; Keita Balde, Caprari

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