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Haberler İtalya Serie A Torino-Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Torino-Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Torino ile Inter 36. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Torino-Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2025 Pazar 14:32
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Torino-Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Torino-Inter maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Torino ile Inter karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Torino-Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TORINO-INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Torino-Inter maçı 11 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

TORINO-INTER MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Torino: Milinkovic-Savic, Dembele, Maripan, Coco, Biraghi, Ricci, Casadei, Elmas, Vlasic, Lazaro, Adams

Inter: Martinez, Bisseck, de Vrij, Augusto, Darmian, Fratessi, Asllani, Zielinski, Dimarco, Arnautovic, Correa

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