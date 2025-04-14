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Haberler İtalya Serie A Hull City-Coventry MAÇI CANLI İZLE | Hull City-Coventry maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hull City-Coventry MAÇI CANLI İZLE | Hull City-Coventry maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Championship'in 42. haftasında Hull City ile Coventry karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Watford'a 1-0 mağlup olan Hull City, kümede kalma yolunda kritik puan kaybı yaşadı. Bu defa güçlü rakibi karşısında da kazanan taraf olmak isteyen Kaplanlar, Teknik Direktör Ruben Selles ile etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Peki, Hull City-Coventry maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2025 Pazartesi 14:30
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Hull City-Coventry MAÇI CANLI İZLE | Hull City-Coventry maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hull City-Coventry maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Championship'in 42. haftasında Hull City ile Coventry karşı karşıya gelecek. Küme düşme hattından bir an önce uzaklaşmak isteyen ev sahibi takım, kritik maçta 3 puanın sahibi olmak istiyor. Kümede kalma mücadelesi öncesinde Ruben Selles yönetiminde son hazırlıklarını tamamlayan Hull City; son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Heyecan dolu karşılaşmada kimin kazanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Hull City-Coventry maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HULL CITY-COVENTRY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Championship'in 42. haftasında oynanacak Hull City-Coventry maçı 14 Nisan Pazartesi günü saat 22.00'de başlayacak.

HULL CITY-COVENTRY MAÇI HANGİ KANALDA?

MKM Stadyumu'nda oynanacak Hull City-Coventry maçı EXXEN ve TV8,5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak

HULL CITY-COVENTRY MAÇI CANLI İZLE

HULL CITY KAÇINCI SIRADA?

Geçtiğimiz hafta Watford karşısında aldığı 1-0'lık yenilginin ardından istediği çıkışı bir türlü yakalayamayan Hull City 44 puanla 20. sırada yer alıyor. Championship'te oynadığı 41 maçta 11 galibiyet, 11 beraberlik ve 19 mağlubiyet alan Kaplanlar, Coventry karşısında 3 puan almanın hesaplarını yapıyor.

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