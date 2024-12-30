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Haberler İtalya Serie A AC Milan'da Sergio Conceiçao dönemi!

AC Milan'da Sergio Conceiçao dönemi!

İtalya Serie A'nın dev takımlarından AC Milan, Paulo Fonseca'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Sergio Conceiçao'nun geçtiğini resmi sosyal medya hesabından açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2024 Pazartesi 17:03
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AC Milan'da Sergio Conceiçao dönemi!

50 yaşındaki Portekizli teknik direktör Sergio Conceiçao, İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan'ın yeni teknik direktörü oldu. Milano ekibinin resmi web sitesinden yapılan açıklamada, Conceiçao ile 30 Haziran 2026 tarihine kadar sözleşme imzalandığı açıklandı ve "Kulüp, Sérgio ve ekibine sıcak bir hoş geldiniz diyor, başarı ve tatmin dolu bir yolculuk diliyor." ifadelerine yer verildi.

Sergio Conceiçao, 7 yıldır çalıştırdığı Porto'dan geçen sezonun bitmesiyle birlikte ayrılmış ve Milan ile sözleşme imzalayana kadar hiç takım çalıştırmamıştı.

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