AC Milan'da Sergio Conceiçao dönemi!

50 yaşındaki Portekizli teknik direktör Sergio Conceiçao, İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan'ın yeni teknik direktörü oldu. Milano ekibinin resmi web sitesinden yapılan açıklamada, Conceiçao ile 30 Haziran 2026 tarihine kadar sözleşme imzalandığı açıklandı ve "Kulüp, Sérgio ve ekibine sıcak bir hoş geldiniz diyor, başarı ve tatmin dolu bir yolculuk diliyor." ifadelerine yer verildi.

Sergio Conceiçao, 7 yıldır çalıştırdığı Porto'dan geçen sezonun bitmesiyle birlikte ayrılmış ve Milan ile sözleşme imzalayana kadar hiç takım çalıştırmamıştı.