Salernitana - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | İtalya Serie A

Salernitana - Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Salernitana ile Fiorentina, İtalya Serie A'nın 33. haftasında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Salernitana - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SALERNITANA - FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Salernitana - Fiorentina maçı 21 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Mücadeleyi S Sport Plus'tan canlı izleyebilirsiniz.

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