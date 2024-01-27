Genoa - Lecce maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Genoa - Lecce maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 22. haftada Genoa ile Lecce karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Genoa - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GENOA - LECCE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Genoa - Lecce maçı 28 Ocak Pazar günü saat 14.30'da başlayacak. Mücadele S Sport Plus ve S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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