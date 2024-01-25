Haberler İtalya Serie A Cagliari - Torino maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Cagliari - Torino maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 22. haftada Cagliari ile Torino karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Cagliari - Torino maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 07:57 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 08:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Cagliari - Torino maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Cagliari - Torino maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 22. haftada Cagliari ile Torino karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Cagliari - Torino maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CAGLIARI - TORINO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Cagliari - Torino maçı 26 Ocak Cuma günü saat 22:45'te başlayacak. Mücadele S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Merhum sanatçı Barış Manço’nun ailesine kötü haber! Alacakları tazminat suya düştü!
Yılın ilk MGK'sı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak! Ana gündem terörle mücadele
Kartal'dan flaş Krunic yorumu! "Donuk gibiydi ama..."
Transferde rota Brezilya! Buruk istedi yönetim alıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Udinese'ye ırkçılık cezası!
Juventus Lecce'yi deplasmanda devirdi!
AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 25 Ocak
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 25 Ocak rakamları
TRT1 CANLI YAYIN | TRT 1 CANLI İZLE | TRT1 güncel yayın akışı
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Adanaspor - Keçiörengücü maçı ne zaman? Adanaspor - Keçiörengücü maçı ne zaman? 07:44
Eintracht Frankfurt - Mainz maçı ne zaman? Eintracht Frankfurt - Mainz maçı ne zaman? 07:39
Almeria - Alaves maçı ne zaman? Almeria - Alaves maçı ne zaman? 07:33
Olaylı maçta kazanan Bayern! Olaylı maçta kazanan Bayern! 01:15
Liverpool Lig Kupası'nda finalde! Liverpool Lig Kupası'nda finalde! 01:17
Liverpool Lig Kupası'nda finalde! Liverpool Lig Kupası'nda finalde! 01:17
Daha Eski
Rıdvan Yılmaz attı Rangers kazandı! Rıdvan Yılmaz attı Rangers kazandı! 01:26
Rıdvan Yılmaz attı Rangers kazandı! Rıdvan Yılmaz attı Rangers kazandı! 01:28
Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? 07:26
Baki'den Deniz Türüç yorumu! Baki'den Deniz Türüç yorumu! 00:28
Kartal'dan flaş Krunic yorumu! "Donuk gibiydi ama..." Kartal'dan flaş Krunic yorumu! "Donuk gibiydi ama..." 00:28
Toroğlu açıkladı! Batshuayi'ye penaltı verilmeli miydi? Toroğlu açıkladı! Batshuayi'ye penaltı verilmeli miydi? 00:28