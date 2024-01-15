Haberler İtalya Serie A Atalanta - Frosinone maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Atalanta - Frosinone maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 20. haftada Atalanta ile Frosinone karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Atalanta - Frosinone maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 11:10 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 11:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Atalanta - Frosinone maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Atalanta - Frosinone maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 20. haftada Atalanta ile Frosinone karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Atalanta - Frosinone maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATALANTA - FROSINONE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Atalanta - Frosinone maçı 15 Ocak Pazartesi günü saat 22:45'te başlayacak. Mücadele S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Oyuncu Gupse Özay lohusa günlerini anlattı! "Perişan oldum"
Terör hedeflerine ölüm yağıyor: Kamışlı'dan dumanlar yükseliyor
G.Saray'dan flaş Boey kararı! O seçenek...
Transfer yarışı erken başladı! G.Saray istedi F.Bahçe alıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Milan 3 puanı 3 golle aldı!
Lazio tek golle 3 puan aldı!
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 16 OCAK | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı 15 Ocak Pazartesi
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 15 Ocak rakamları
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşgalci İsrail'le ilgili bir skandal paylaşım daha ortaya çıktı! İşgalci İsrail'le ilgili bir skandal paylaşım daha ortaya çıktı! 10:44
Mert Hakan F.Bahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı Mert Hakan F.Bahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı 10:30
NBA'de Bucks son saniyede Kings'i yıktı! NBA'de Bucks son saniyede Kings'i yıktı! 10:29
Cezayir - Angola maçı ne zaman? Cezayir - Angola maçı ne zaman? 10:26
Kamerun - Gine maçı ne zaman? Kamerun - Gine maçı ne zaman? 10:20
Senegal - Gambiya maçı ne zaman? Senegal - Gambiya maçı ne zaman? 10:13
Daha Eski
G.Saray'dan flaş Boey kararı! O seçenek... G.Saray'dan flaş Boey kararı! O seçenek... 10:09
Transfer yarışı erken başladı! G.Saray istedi F.Bahçe alıyor Transfer yarışı erken başladı! G.Saray istedi F.Bahçe alıyor 10:03
Konyaspor'a Ganalı orta saha Konyaspor'a Ganalı orta saha 09:53
Kupada heyecan 5. eleme turuyla devam edecek! Kupada heyecan 5. eleme turuyla devam edecek! 09:53
Beşiktaş'tan olay iddia! ALG Spor... Beşiktaş'tan olay iddia! ALG Spor... 09:43
G.Saray - Kayserispor maçı saat kaçta? G.Saray - Kayserispor maçı saat kaçta? 09:43