Haberler İtalya Serie A Inter Fransız savunma oyuncusu Benjamin Pavard'ı transfer etti!

Inter Fransız savunma oyuncusu Benjamin Pavard'ı transfer etti!

İtalya Serie A ekiplerinden Inter Bayern Münih forması giyen Benjamin Pavard'ı kadrosuna kattı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 00:03
Inter Fransız savunma oyuncusu Benjamin Pavard'ı transfer etti!

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Inter, Fransız savunma oyuncusu Benjamin PavardBayern Münih'ten transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmenin süresi belirtilmeksizin 27 yaşındaki futbolcunun kariyerine Inter'de devam edeceği ifade edildi.

İtalyan basını, Pavard'ın 5 yıllık sözleşmeye imza attığını ve ek ödemelerle 32 milyon avroyu bulabilecek bonservis karşılığında transfer edildiğini öne sürdü.

Kulüp kariyerine Lille'de başlayan Pavard, 2016 yazında Stuttgart, 2019 yazında ise Bayern Münih'in yolunu tuttu.

Pavard, 49 kez giydiği Fransa Milli Takımı formasıyla 2018'de dünya şampiyonluğu, 2022'de ise dünya ikinciliği yaşadı.

DİĞER
Sinem Kobal'dan minik kızı Leyla ile ilk paylaşım geldi! Takipçilerine kızı Leyla ile "Günaydın" dedi!
Başkan Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri ve 100. Yıl Marşı Tanıtım Programı'nda açıklamada bulundu
Kartal'dan Livakovic ve Morelos sözleri!
G.Saray'ın yeni yıldızı Juventus'tan geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Juventus Kenan Yıldız'ın sözleşmesini uzattı!
Juventus Kenan Yıldız ile sözleşme yeniledi!
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (30 Ağustos)
Hazırlık sınıfı öğrencileri KYK burs/kredi başvurusunda bulunabilir mi?
Hazırlık okuyan KYK yurt başvurusunda bulunabilir mi?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Benjamin Pavard Inter'de! Benjamin Pavard Inter'de! 00:03
Antwerp Devler Ligi'nde gruplara kaldı! Antwerp Devler Ligi'nde gruplara kaldı! 00:00
İskoçya'ya ülke puanında bir darbe daha! İskoçya'ya ülke puanında bir darbe daha! 23:55
Chelsea geriden gelip turladı! Chelsea geriden gelip turladı! 23:51
📺 Devler Ligi kuraları ne zaman? 📺 Devler Ligi kuraları ne zaman? 23:24
Manisa FK Jetmir Topalli'yi kiraladı! Manisa FK Jetmir Topalli'yi kiraladı! 21:57
Daha Eski
G.Saray'da ayrılık! İşte yıldız ismin yeni takımı G.Saray'da ayrılık! İşte yıldız ismin yeni takımı 21:06
Juventus Kenan Yıldız'ın sözleşmesini uzattı! Juventus Kenan Yıldız'ın sözleşmesini uzattı! 20:26
Kartal D. Kiev maçına hazır! Kartal D. Kiev maçına hazır! 20:24
Lucescu: Türkiye milli takıma önem vermeli Lucescu: Türkiye milli takıma önem vermeli 20:03
G.Saray'a Ndombele müjdesi! Böyle duyuruldu G.Saray'a Ndombele müjdesi! Böyle duyuruldu 19:58
Filenin Sultanları yarı finalde! Filenin Sultanları yarı finalde! 19:33