Haberler İtalya Serie A Cagliari 0-2 Inter (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Cagliari 0-2 Inter (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Serie A'nın 2. haftasında milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, deplasmanda Cagliari'yi Denzel Dumfries ve Lautaro Martinez'in golleriyle 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2023 Pazartesi 23:57 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2023 Salı 00:01
Cagliari 0-2 Inter (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Cagliari'deki Unipol Domus Stadı'nda oynanan müsabakada, Cagliari ve Inter kozlarını paylaştı. Konuk Inter, Cagliari'yi 21. dakikada Denzel Dumfries ve 30. dakikada Lautaro Martinez'in attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

Inter kadrosundaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı müsabakada 90 dakika forma giydi. Milli oyuncu, maçın 86. dakikasında gole çok yaklaştı ancak şutu direkten döndü.

Bu sonuçla Inter, Cagliari deplasmanından 3 puanla dönerek, 6 puanla 3. sırada yer aldı. Haftayı puansız geçen Cagliari ise 1 puanla 15. sırada kaldı.

Ligde günün diğer maçında Salernitana, konuk ettiği Udinese ile 1-1 berabere kaldı.

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