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TRANSFER HABERİ: Daichi Kamada Lazio'da! Sözleşmesi...

İtalya'nın Lazio takımı, Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'tan ayrılan Japon futbolcu Daichi Kamada'yı renklerine bağladı. Lazio Kulübü, serbest oyuncu statüsündeki Kamada ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2023 Cumartesi 01:08
TRANSFER HABERİ: Daichi Kamada Lazio'da! Sözleşmesi...

Eintracht Frankfurt'tan ayrılan Japon yıldız Daichi Kamada'nın yeni adresi belli oldu. 27 yaşındaki oyuncu, İtalyan ekibi Lazio'ya transfer oldu.

Kulüp tarafından anlaşmanın detayları açıklanmasa da İtalya basınında sözleşmenin 2+1 yıllık olduğu öne sürüldü.

Kariyerine ülkesinin Sagan Tosu takımında başlayan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2017'de Eintracht Frankfurt'a imza attı. Belçika temsilcisi Sint-Truiden'e bir sezonluğuna kiralanan Kamada, Eintracht Frankfurt kariyerinde 179 maça çıktı ve 40 gol, 33 asistlik performans sergiledi.

İsmi Türk kulüpleriyle de anılan Kamada, Japonya Milli Takımı'nda ise 29 maçta 6 gol attı.

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