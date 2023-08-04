TRANSFER HABERİ: Daichi Kamada Lazio'da! Sözleşmesi...

Eintracht Frankfurt'tan ayrılan Japon yıldız Daichi Kamada'nın yeni adresi belli oldu. 27 yaşındaki oyuncu, İtalyan ekibi Lazio'ya transfer oldu.

Kulüp tarafından anlaşmanın detayları açıklanmasa da İtalya basınında sözleşmenin 2+1 yıllık olduğu öne sürüldü.

Kariyerine ülkesinin Sagan Tosu takımında başlayan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2017'de Eintracht Frankfurt'a imza attı. Belçika temsilcisi Sint-Truiden'e bir sezonluğuna kiralanan Kamada, Eintracht Frankfurt kariyerinde 179 maça çıktı ve 40 gol, 33 asistlik performans sergiledi.

İsmi Türk kulüpleriyle de anılan Kamada, Japonya Milli Takımı'nda ise 29 maçta 6 gol attı.