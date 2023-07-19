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TRANSFER HABERİ: Inter Juan Cuadrado'yu resmen kadrosuna kattı!

İtalya Serie A ekiplerinden Inter, 35 yaşındaki kanat oyuncusu Juan Cuadrado’yu kadrosuna kattı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2023 Çarşamba 21:43
TRANSFER HABERİ: Inter Juan Cuadrado'yu resmen kadrosuna kattı!

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) Inter, Juventus ile sözleşmesi sona eren Kolombiyalı orta saha oyuncusu Juan Cuadrado'yu kadrosuna kattı.

Mavi-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki Cuadrado ile bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İtalya'da daha önce Udinese, Lecce, Fiorentina'da forma giydikten sonra kısa süre İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'de top koşturan Cuadrado, 2015-2016 sezonu başında geldiği Juventus'un formasını 8 sezon boyunca giydi.

Cuadrado, bu süre içinde Juventus ile 5 İtalya Serie A, 4 İtalya Kupası, 2 İtalya Süper Kupası kazandı.

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