Haberler İtalya Serie A Roma - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Roma - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Roma ile Salernitana karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Roma - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2023 Pazartesi 15:00 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2023 Pazartesi 15:00
Roma - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Roma - Salernitana maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Roma ile Salernitana karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Roma - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ROMA - SALERNITANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Roma - Salernitana maçı 22 Mayıs Pazartesi günü saat 19.30'da S Sport Plus ve S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

ROMA - SALERNITANA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Roma
Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Missori, Bove, Wijnaldum, Zalewski; Pellegrini; Solbakken, Abraham

Salernitana
Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Vilhena, Bradaric; Candreva, Dia; Piatek

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