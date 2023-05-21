Haberler İtalya Serie A Lecce Spezia maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lecce Spezia maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'da 37. hafta heyecanı yaşanıyor. Lecce sahasında Spezia'yı ağırlayacak. Futbolseverler maçın yayın bilgilerini aratıyor. Peki, Lecce-Spezia maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canı yayınlanacak? İşte yanıtı...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2023 Pazar 13:00
Lecce Spezia maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lecce-Spezia maçını canlı takip etmek için tıklayın!

İtalya Serie A'nın 37. hafta karşılaşmasında Lecce ile Spezia kozlarını paylaşacak. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...

LECCE SPEZIA MUHTEMEL 11'LER

Lecce: Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Blin, Oudin; Strefezza, Ceesay, Di Francesco.

Spezia: Dragowski; Wisniewksi, Ampadu, Nikolaou; Ferrer, Ekdal, Esposito, Bourabia, Reca; Gyasi, Nzola.

LECCE - SPEZIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lecce ile Spezia arasında oynanacak maç saat 13.30'da başlayacak. Mücadele S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da yeni sezonun ilk transferi belli oldu! Erden Timur taraftarı coşturacak: Dünya yıldızı geliyor…
Başkan Erdoğan'a Hatay'da vatandaştan yoğun ilgi!
Rizespor Süper Lig'de!
G.Saray'dan Devler Ligi hamlesi! Transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Udinese-Lazio maçı ne zaman?
Napoli-Inter maçı ne zaman?
Adana'da 4,9 büyüklüğünde deprem!
İstanbul barajlardaki doluluk oranı 21 Mayıs 2023
Son dakika deprem mi oldu 21 Mayıs?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Şampiyon City'e tek gol yetti! Şampiyon City'e tek gol yetti! 19:58
Şenol Güneş'ten sakatlık açıklaması! Şenol Güneş'ten sakatlık açıklaması! 18:30
Gençlerbirliği lige tutundu! Gençlerbirliği lige tutundu! 18:27
Göztepe fırsat tepti, avantaj Bodrum'da! Göztepe fırsat tepti, avantaj Bodrum'da! 18:22
Eyüpspor play-off'ta! Eyüpspor play-off'ta! 18:16
Pendikspor play-off finalinde! Pendikspor play-off finalinde! 18:12
Daha Eski
Erzurum evinde kazandı! Erzurum evinde kazandı! 18:08
Ümraniyespor küme düştü! Ümraniyespor küme düştü! 18:04
Rizespor Süper Lig'de! Rizespor Süper Lig'de! 18:03
Adana Demirspor - Beşiktaş | CANLI Adana Demirspor - Beşiktaş | CANLI 17:36
Antalyaspor-Başakşehir | CANLI Antalyaspor-Başakşehir | CANLI 17:32
Beşiktaş'ın A. Demirspor maçı 11'i belli oldu! Beşiktaş'ın A. Demirspor maçı 11'i belli oldu! 17:25