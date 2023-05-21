Lecce Spezia maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lecce-Spezia maçını canlı takip etmek için tıklayın!
İtalya Serie A'nın 37. hafta karşılaşmasında Lecce ile Spezia kozlarını paylaşacak. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
LECCE SPEZIA MUHTEMEL 11'LER
Lecce: Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Blin, Oudin; Strefezza, Ceesay, Di Francesco.
Spezia: Dragowski; Wisniewksi, Ampadu, Nikolaou; Ferrer, Ekdal, Esposito, Bourabia, Reca; Gyasi, Nzola.
LECCE - SPEZIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Lecce ile Spezia arasında oynanacak maç saat 13.30'da başlayacak. Mücadele S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.