Milan - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Milan - Sampdoria maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Milan ile Sampdoria karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Milan - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MILAN - SAMPDORIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?



Milan - Sampdoria maçı 20 Mayıs Cumartesi günü saat 21.45'de S Sport 2'de canlı yayınlanacak.



MILAN - SAMPDORIA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Milan: Maignan, Calabria, Tomori, Kjaer, Hernandez, Tonali, Krunic, Saelemaekers, Diaz, Leao, Giroud



Sampdoria: Ravaglia, Gunter, Nuytinck, Amione, Zanoli, Winks, Rincon, Augello, Djuricic, Gabbiadini, Quagliarella