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Lazio beraberliği son anda kurtardı!

İtalya Serie A’nın 35. haftasında Lazio sahasında Lecce’yi konuk etti. Lecce 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 2-1 öne geçerken ev sahibi Lazio 1 puanı uzatmalarda kurtardı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2023 Cuma 23:48
Lazio beraberliği son anda kurtardı!

İtalya Serie A'nın 35. haftasında Lazio ile Lecce karşı karşıya geldi.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede Lazio 34. dakikada Ciro Immobile'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Lecce geriden gelerek 45 ve 51'de Remi Oudin'in golleriyle skoru 2-1'e getirdi.

Ev sahibi Lazio 90+5. dakikada Sergej Milinkovic-Savic'in golüyle beraberliği sağladı.

Lecce maçın 23. dakikasında Espeto ile bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Haftaya 3. sırada giren Lazio bu beraberlikle puanını 65'e çıkardı. Kümede kalma mücadelesi veren 16. sıradaki Lecce'nin puanı ise 32 oldu.

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