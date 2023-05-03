Hellas Verona 0-6 Inter (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın 33. haftasında Inter deplasmanda Hellas Verona'yı 6-0 mağlup etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Inter 31. dakikada Adolfo Gaich'in kendi kalesine attığı golle öne geçti. 36. dakikada sahneye çıkan Hakan Çalhanoğlu süper bir gol atarak takımını 2 farklı öne geçirdi. 1 dakika sonra Edin Dzeko ilk yarının skorunu belirledi. İkinci yarıda da aynı iştahla oynayan Inter, Lautaro Martinez'in (2) ve Dzeko'nun golleriyle rakibini 6-0 mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma mücadelesi veren Inter puanını 60'a yükseltti.

17. sırada yer alan Verona 27 puanda kaldı.